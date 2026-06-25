Laver Cup 2026, Team World al completo: Paul e Tien chiudono la squadra insieme a Fritz, de Minaur, Shelton e Bublik

Tommy Paul si è definito entusiasta di poter partecipare alla competizione: "Sono entusiasta di avere l'opportunità di competere per il Team World a Londra. Mi era dispiaciuto non poter giocare sotto la guida di Andre Agassi e Pat Rafter a San Francisco, quindi sono felicissimo di tornare. So cosa rende la Laver Cup così speciale e non c'è niente di simile a condividere la panchina con questi ragazzi".



Anche Learner Tien si è espresso sulla sua prima convocazione: "È un enorme onore essere stato scelto da Andre e rappresentare il Team World è qualcosa di molto speciale per me. Il tennis è spesso uno sport individuale, quindi far parte di una squadra è un'esperienza che non do mai per scontata. Seguo la Laver Cup da quando avevo 11 anni e non vedo l'ora di vivere l'incredibile atmosfera dell'evento da giocatore".

