Laver Cup 2026, Team World al completo: Paul e Tien chiudono la squadra insieme a Fritz, de Minaur, Shelton e Bublik

25 Giu 2026 - 12:17
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Laver Cup 2025 © Getty Images

Laver Cup 2025 © Getty Images

Il Team World ha ufficialmente completato il proprio roster per la Laver Cup 2026 di Londra. Andre Agassi ha scelto Tommy Paul (n.24 ATP) e Learner Tien (n.18 ATP) come ultimi due componenti della squadra, che sarà composta anche da Taylor Fritz, Alex de Minaur, Ben Shelton e Alexander Bublik. Con queste convocazioni, il Team World presenta sulla carta la formazione più forte della sua storia. Con Tien e Paul, il Team World schiererà la formazione con il ranking medio più alto della sua storia. Paul torna per la terza volta alla Laver Cup, mentre Tien farà il suo debutto dopo la rapida ascesa che lo ha portato nella Top 20 mondiale.

Il Team World - campione in carica - sembra dunque pronto a dare battaglia in vista della tre giorni che tra venerdì 25 e domenica 27 settembre presso la O2 Arena di Londra metterà in palio la nona edizione di questo trofeo. Nell'albo d'oro Team Europe resta in ogni caso avanti per 5-3.

Tommy Paul si è definito entusiasta di poter partecipare alla competizione: "Sono entusiasta di avere l'opportunità di competere per il Team World a Londra. Mi era dispiaciuto non poter giocare sotto la guida di Andre Agassi e Pat Rafter a San Francisco, quindi sono felicissimo di tornare. So cosa rende la Laver Cup così speciale e non c'è niente di simile a condividere la panchina con questi ragazzi".

Anche Learner Tien si è espresso sulla sua prima convocazione: "È un enorme onore essere stato scelto da Andre e rappresentare il Team World è qualcosa di molto speciale per me. Il tennis è spesso uno sport individuale, quindi far parte di una squadra è un'esperienza che non do mai per scontata. Seguo la Laver Cup da quando avevo 11 anni e non vedo l'ora di vivere l'incredibile atmosfera dell'evento da giocatore".
 

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