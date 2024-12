La World Athletics Heritage Plaque alla BOclassic Alto Adige

Grande riconoscimento per la Corsa di San Silvestro a Bolzano in vista della 50a edizione di martedì 31 dicembre: come reso noto dalla federazione internazionale dell'atletica leggera World Athletics, l'evento podistico altoatesino è stato insignito della "World Athletics Heritage Plaque", un riconoscimento territoriale conferito, spiega una nota, "per il contributo eccezionale alla storia e allo sviluppo mondiale dell'atletica leggera e delle discipline dell'atletica leggera fuori dagli stadi come il cross, la corsa in montagna, il trail running, l'ultra running e la marcia". La Corsa di San Silvestro a Bolzano, che il Läufer Club Bozen organizzò per la prima volta nel 1975 come gara maschile con circa 100 partecipanti da un'idea di Josef Mulser, Hans Pircher, Toni Ritsch, Toni Stampfer e Günther Andergassen, è stata la prima gara di questo tipo in Europa, su esempio di quella nata nel 1925 a San Paolo, in Brasile. Due anni dopo la prima edizione, a Bolzano poterono correre anche le donne, mentre da decenni la partenza ed il traguardo si trovano in Piazza Walther. Fino al 1983 il percorso era diverso: era di 13 chilometri per gli uomini e di 6,5 per le donne. Nel 1996 l'evento a Bolzano prese il nome di BOclassic Alto Adige.