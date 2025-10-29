La nipote di Trump debutta nel golf professionistico

Kai Trump, la nipote diciottenne del presidente, con cui condivide la passione per il golf, farà il suo debutto a novembre nell'Lpga Tour, torneo della Lega golf femminile con un montepremi di 3,25 milioni di dollari. Per giocare all'Annika al Pelican Golf Club dal 13 al 16 novembre, ha ottenuto un'esenzione dagli sponsor. Kai, dal prossimo anno all'Università di Miami, si è impegnata a giocare a golf per i Miami Hurricanes. "Il mio sogno è sempre stato quello di competere con i migliori al mondo nell'Lpga Tour", ha dichiarato la nipote del tycoon. "Questo evento sarà un'esperienza incredibile. Non vedo l'ora di incontrare e competere contro così tanti dei miei eroi e mentori del golf, al mio debutto nell'Lpga Tour", ha aggiunto. Kai, la figlia maggiore di Donald Trump Jr., frequenta l'ultimo anno alla Benjamin School in Florida. Partecipa a eventi amatoriali a livello nazionale con l'American Junior Golf Association e a livello locale in Florida, attualmente è al 461/mo posto nella classifica Ajga Girls, avendo disputato tre eventi quest'anno. La studentessa ha più di sei milioni di follower sui social media e ha recentemente lanciato un marchio di abbigliamento e lifestyle rivolto alle giovani donne impegnate nello sport.