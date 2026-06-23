La Ferrari va di fretta: sarà la prima scuderia a usare l'ADUO già in Austria

23 Giu 2026 - 17:31
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SF-26 © Getty Images

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Archiviata la prima vittoria stagionale a Barcellona, la Ferrari guarda con grande attenzione e interesse al prossimo appuntamento del Red Bull Ring, sull'asfalto dello storico circuito austriaco. I pronostici danno sempre Kimi Antonelli - e la Mercedes - come favoriti, ma la gara del Montmeló ha fornito ottime indicazioni sull'efficacia del nuovo pacchetto aerodinamico che, anche grazie alle alte temperature, ha limato gran parte del deficit di 25 cavalli rispetto alla scuderia di Toto Wolff.

Il lavoro sulla SF-26 prosegue con la messa in pista del nuovo motore, arricchito con gli aggiornamenti derivanti dall'ADUO, concesso dalla FIA per il ritardo superiore al 4% rispetto al benchmark di riferimento dato da Red Bull. Ai tecnici di Maranello sarà permesso di intervenire per due volte sulla power-unit nella stagione in corso e per altre due nel 2027, che avrà però un diverso bilanciamento tra la parte elettrica e termica. In Austria, Ferrari proporrà il primo aggiornamento nella camera di combustione: secondo le indiscrezioni raccolte dal portale specializzato motorsport.com, verrà introdotta una nuova testata in lega di acciaio per andare alla ricerca di pressioni e di temperature non ottenibili con materiali tradizionali in lega di alluminio.
Il secondo intervento (ADUO2) vedrà invece la luce tra fine agosto e inizio settembre, con il chiaro intento di mettere in pista una SF-26 molto competitiva per il GP di casa, a Monza. La Ferrari avrebbe in cantiere un nuovo turbo compressore e ulteriori sviluppi sui materiali.

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