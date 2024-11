LA COPPA DEL MONDO SULLA STELVIO RIPARTE DA FONDAZIONE BORMIO

L’organizzazione Coppa del Mondo di Sci sulla Pista Stelvio torna di casa a Bormio: dopo gli anni della gestione FISI, in cabina di regia c’è di nuovo un comitato locale. È la nuova Fondazione Bormio, guidata da Matteo Bonfà, che il 28 e 29 Dicembre si confronterà per la prima volta con l'organizzazione delle attese tappe di Coppa del Mondo di Sci Alpino, con un Super-G e una Discesa sull'amato e temuto pendio della pista Stelvio. Nei giorni scorsi è stato firmato il protocollo di intesa proprio tra FISI e il nuovo comitato organizzatore, che si affaccia così a un anno e mezzo di grandi sfide ed altrettanto grandi emozioni.Oltre, infatti, a guidare la Coppa del Mondo sullo Stelvio nella sua prossima fase, Fondazione Bormio sarà il punto di riferimento organizzativo locale per le gare Olimpiche di Milano Cortina 2026, quando in Alta Valtellina approderanno le prove a cinque cerchi di Sci Alpino maschile e Sci Alpinismo, quest'ultima disciplina al debutto assoluto in una rassegna olimpica.Non a caso, Fondazione Bormio sarà in cabina di regia anche in occasione del test event di Sci Alpinismo in programma sulla pista Stelvio a inizio 2025, esattamente dal 21 al 23 Febbraio, parte a sua volta del calendario di Coppa del Mondo della disciplina.