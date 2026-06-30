L'olimpionica Lollobrigida mamma bis: è in attesa del secondo figlio

30 Giu 2026 - 14:06
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Francesca Lollobrigida diventerà mamma per la seconda volta. La doppia campionessa olimpica del pattinaggio di velocità ha infatti annunciato di essere in dolce attesa con un post su Instagram e una foto che la ritrae già con il pancione e una piccola tutina azzurra da pattinatore. "Tommaso promosso a fratello maggiore" la scritta con il primo bimbo di 3 anni, diventato protagonista dei festeggiamenti dell'azzurra a Milano Cortina. La campionessa romana già al termine dei Giochi, dopo il doppio trionfo, aveva detto che l'obiettivo era dedicarsi alla famiglia e dare un fratellino o una sorellina a Tommaso.

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