L'olimpionica Lollobrigida mamma bis: è in attesa del secondo figlio

Francesca Lollobrigida diventerà mamma per la seconda volta. La doppia campionessa olimpica del pattinaggio di velocità ha infatti annunciato di essere in dolce attesa con un post su Instagram e una foto che la ritrae già con il pancione e una piccola tutina azzurra da pattinatore. "Tommaso promosso a fratello maggiore" la scritta con il primo bimbo di 3 anni, diventato protagonista dei festeggiamenti dell'azzurra a Milano Cortina. La campionessa romana già al termine dei Giochi, dopo il doppio trionfo, aveva detto che l'obiettivo era dedicarsi alla famiglia e dare un fratellino o una sorellina a Tommaso.