L'allarme di Djokovic: "Tennis da rivoluzionare: così non c'è futuro"

Il fuoriclasse serbo ha poi criticato l'unica sostanziale novità introdotta negli ultimi anni, ovvero i tornei 1000 spalmati su più di una settimana. Nuove tempistiche che riducono lo stacco tra un torneo e l'altro mettendo a dura prova il fisico dei giocatori: “Si cerca continuamente di aumentare il valore economico del prodotto allungando la durata dei tornei, estendendo le giornate di gara e inserendo nuovi eventi in un calendario già estremamente congestionato. Io oggi gioco molto meno rispetto a una volta. Ho il privilegio di poter scegliere dove competere e quindi non sono esposto a questo calendario così intenso come la maggior parte degli altri giocatori. C'è stato un grande dibattito, soprattutto riguardo ai Masters 1000, dopo il cambiamento del formato: i giocatori sono davvero soddisfatti dell'allungamento dei tornei? Personalmente sono sempre stato contrario. Dal punto di vista commerciale, certo, questo aumenta il valore dell'evento, ma non sono convinto che questo gioca ai giocatori. Il nostro sport ha bisogno di un reset profondo, ci vuole una ripartenza. Così facendo non sta funzionando”.