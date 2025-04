Ancora una medaglia per l'Italia del Judo agli Europei di Podgorica. Il bronzo di Carlotta Avanzato nei - 63 kg è infatti il terzo 'alloro' di giornata e il quinto in totale della spedizione azzurra in Montenegro. La 23enne marchigiana, studentessa di Giurisprudenza, ha battuto nella 'finalina' l'austriaca Lubjana Piovesana.