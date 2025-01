Italrugby, Trulla: "Gruppo unito, lavoriamo al meglio per essere competitivi"

Torna ad allenarsi sul campo del Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' a Roma la Nazionale italiana Rugby Maschile in preparazione al Sei Nazioni 2025. Mattinata divisa tra riunioni e lavoro in palestra, mentre nel pomeriggio il gruppo Azzurro si è spostato sul campo del quartier generale dell'Italia nella Capitale con la squadra guidata da Gonzalo Quesada che si è allenata, per l'occasione, insieme all'Italia U20 che esordirà nel Sei Nazioni di categoria tra una settimana esatta. "Sto bene, sono sereno. Ho buone sensazioni per le prossime settimane - ha esordito Jacopo Trulla nell'incontro stampa odierno - e con il gruppo ci siamo ritrovati subito con grande sintonia. Fuori e dentro al campo stiamo bene insieme e c'è armonia". Sul tempo a disposizione per preparare le partite ha dichiarato: "Tutte le squadre si radunano più o meno nello stesso periodo. Lavoriamo al meglio delle nostre possibilità e lo facciamo senza problemi, non vogliamo che diventi una scusa o un qualcosa di negativo. Vogliamo allenarci al massimo e offrire prestazioni competitive". Sulle sfide che attendono la Nazionale: "Le affronteremo tutte allo stesso modo. Non fa differenza se giochiamo la prima partita fuori casa e l'ultima in casa in termini di preparazione del match. Certo, giocare in casa ti da una grande carica e hai la spinta dei tifosi. Ma il nostro approccio alla partita resta uguale" ha concluso il trequarti in forza alle Zebre Parma.