ITALRUGBY, MARIN: "CONTRO GEORGIA SERVIRÀ AVERE PAZIENZA"

Prosegue il raduno della nazionale di rugby verso il test match contro la Georgia, seconda partita delle Vittoria Assicurazioni Autumn Nations Series in calendario allo stadio Ferraris di Genova domenica 17 novembre alle 14.40. Mattinata divisa tra campo e palestra con il gruppo che ha lavorato diviso per reparti. Nel pomeriggio allenamento di gruppo sul campo 1 del Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti", quartier generale degli Azzurri a Roma nella preparazione ai Test Match di novembre. "Contro la Georgia dovremo essere sicuramente più precisi. Abbiamo sbagliato molto in alcune fasi della partita contro l'Argentina - ha dichiarato Leonardo Marin nell'incontro stampa odierno - con loro che sono stati bravi a cogliere tutte le occasioni. Sarà fondamentale avere pazienza contro la Georgia cercando di non volere tutto e subito". "Siamo sicuramente migliori rispetto alla prestazione che abbiamo mostrato a Udine contro l'Argentina. Probabilmente il divario nel risultato è eccessivo, ma noi abbiamo concesso troppo". Sulla preparazione ha sottolineato: "Non è facile restare fuori dalla lista gara, ma fa parte del gioco. È chiaro che tutti vogliamo giocare. Siamo professionisti e bisogna dare sempre il massimo. Cerco di trovare sempre stimoli di crescita personale. Sono comunque fortunato ad essere nel gruppo azzurro e il mio lavoro è quello di farmi trovare sempre pronto" ha concluso Marin.