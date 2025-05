Ippica: morto Enzo Giordano, proprietario di Varenne

È morto a Napoli all'età di 71 anni Enzo Giordano, proprietario della leggenda del trotto Varenne. Giordano era ricoverato da alcune settimane in ospedale a Napoli per problemi di salute e le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime ore. Ad annunciarne il decesso sono Rolando Luzi e Giampaolo Minnucci, rispettivamente ex manager e driver che alla guida di Varenne ha vinto tutte le principali corse di trotto del mondo. "Abbiamo avuto il privilegio di incontrare e crescere insieme a Enzo Giordano: per noi è stato un padre, un fratello, una persona speciale. Come Varenne, anche lui era una leggenda", dichiara Rolando Luzi. Varenne, che sta per compiere 30 anni, è atteso domenica 4 maggio a Napoli al Gran Premio Lotteria di Agnano, ospite dell'ippodromo per quella che potrebbe essere la sua ultima uscita pubblica considerata la sua età.