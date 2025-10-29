Ippica: a Capannelle summit Roma Champions Day il 2/11

La selezione sarà di livello eccellente e offrirà al pubblico un susseguirsi di sfide avvincenti, con prove riservate ai cavalli di tre anni, alle femmine e agli anziani, su distanze che andranno dai 1000 ai 2800 metri, a testimonianza della varietà e della ricchezza del galoppo italiano. Per questo appuntamento sono attesi anche protagonisti internazionali, almeno una decina gli ospiti stranieri pronti a confrontarsi con i migliori cavalli di casa nostra. Venerdì sarà resa nota la composizione ufficiale del campo partenti, per completare il quadro di una giornata che si annuncia davvero memorabile. Come sempre, l'Ippodromo Capannelle offrirà al suo pubblico ospitalità impeccabile e comfort di alto livello, per vivere al meglio un evento, ormai molto più di un semplice meeting sportivo: una vera festa del turf e della passione per i cavalli.