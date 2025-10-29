Ippica: a Capannelle summit Roma Champions Day il 2/11

Domenica 2 novembre l'Ippodromo Capannelle si trasformerà nel cuore pulsante dell'ippica nazionale. Torna il Roma Champions Day, uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi della stagione, ribattezzato a ragione "la grande festa del turf italiano". Un convegno di altissimo livello tecnico e spettacolare, organizzato da Hippogroup Roma Capannelle, che offrirà al pubblico un'autentica sintesi del meglio del galoppo italiano e internazionale: un concentrato di emozioni, qualità, valenza tecnica e tradizione con l'obiettivo di accendere l'entusiasmo del pubblico. Il Roma Champions Day rappresenta il vero summit autunnale dell'ippica, una delle giornate più complete e appassionanti dell'intero anno. Il programma di domenica propone quattro corse di gruppo di straordinario rilievo: Premio Lydia Tesio Bet365Scores.it (Gr. II); Premio Roma Italian Champion (Gr. II); Premio Guido e Alessandro Berardelli (Gr. III); Premio Ribot - Memorial Loreto Luciani (Gr. III). A completare un cartellone di altissimo profilo, anche il Premio Nearco (handicap principale), il Premio Farrell - Memorial Cesare Mercalli, il Premio 70 Years Fegentri World Championship for Gentlemen Riders e il Premio Laura Sipione (condizionata).
La selezione sarà di livello eccellente e offrirà al pubblico un susseguirsi di sfide avvincenti, con prove riservate ai cavalli di tre anni, alle femmine e agli anziani, su distanze che andranno dai 1000 ai 2800 metri, a testimonianza della varietà e della ricchezza del galoppo italiano. Per questo appuntamento sono attesi anche protagonisti internazionali, almeno una decina gli ospiti stranieri pronti a confrontarsi con i migliori cavalli di casa nostra. Venerdì sarà resa nota la composizione ufficiale del campo partenti, per completare il quadro di una giornata che si annuncia davvero memorabile. Come sempre, l'Ippodromo Capannelle offrirà al suo pubblico ospitalità impeccabile e comfort di alto livello, per vivere al meglio un evento, ormai molto più di un semplice meeting sportivo: una vera festa del turf e della passione per i cavalli.