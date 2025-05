Sfuma l'accesso al tabellone principale degli Internazionali di Roma per gli azzurri Giulio Zeppieri e Federico Arnaboldi, eliminati entrambi nelle qualificazioni. Zeppieri è stato sconfitto in tre set dallo statunitense Nicolas Moreno de Alboran, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-1 mentre Arnaboldi ha perso in due set, 6-3, 6-1, col finlandese Otto Virtanen.