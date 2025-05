Internazionali, Sabalenka: "Felice di essere a Roma, questo posto dà buone vibrazioni"

Aryna Sabalenka è intervenuta in conferenza stampa alla vigilia degli Internazionali d'Italia esplicitando tutta la sua felicità: "Mi sento sempre legata a questo Paese, a dire il vero. Sono felicissima di essere tornata a Roma. Sono davvero felice di aver potuto festeggiare il mio compleanno in una città così bella. Sono emozionatissima di essere tornata". Come riporta l'Ansa, la tennista numero 1 del mondo ha rivelato quello che rende speciale giocare nello scenario del Foro Italico: "Decisamente più piacevole quando vedi lo stadio pieno, quando vedi la natura meravigliosa intorno o le statue e pensi che questo posto sia un paradiso. Ti dà sicuramente buone vibrazioni e aiuta a tirare fuori il tuo tennis migliore".