Internazionali Roma, Gauff: "Papa Leone XIV? Volevo correre anche io a S. Pietro"

Impegnata agli Internazionali d'Italia a Roma, la tennista americana Coco Gauff, campionessa degli US Open 2023, ha detto di essersi quasi unita alla folla che accorreva verso Piazza San Pietro quando ha ricevuto sul suo telefono la notifica dell'elezione del nuovo papa Leone XIV il primo americano. "Ma ho capito che con la partita del giorno dopo probabilmente non era saggio correre per un miglio", ha detto Gauff dopo aver vinto il suo primo incontro nel torneo. "Spero che guardi un po' di tennis femminile", ha aggiunto Gauff. "Non so se i papi vadano agli eventi sportivi... ma forse verrà a una partita in futuro", ha concluso.