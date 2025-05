Internazionali: parrucche e magliette 'made in Sinner', Foro inizia a tingersi d'arancione

Sfumature arancioni iniziano ad animare i viali affollati degli Internazionali. A due giorni dal debutto di Jannik Sinner al Foro (in campo sabato 10 maggio per la sua prima apparizione dopo la squalifica di tre mesi per doping), non mancano i riferimenti cromatici al tennista numero uno al mondo. Dalle parrucche pel di carota, alle magliette tinta unita rigorosamente arancioni, per passare alle t-Shirt personalizzate con la scritta 'Made in Sinner' in bella evidenza, sono diversi i fans dell'azzurro che stanno scaldando il proprio tifo in vista del debutto di Jannik. Dal Centrale alla Supertennis Arena sono diversi gli stand che mettono in vetrina capi d'abbigliamento con il colore arancione in primo piano, dalle felpe ai capellini. Ancora non sono apparsi sul bancone dei fast food panini e tramezzini 'a tema' ma non è escluso che con il passare dei giorni e con la Sinner-mania che inizia ad alzare anche i decibel, non spunti una pietanza ad hoc in omaggio del campione.