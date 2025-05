Jack Draper, numero cinque del ranking, vincitore a Indian Wells e finalista al Masters 1000 di Madrid, accede ai quarti degli Internazionali. Il britannico ha battuto in rimonta il francese Corentin Moutet, numero 83 della classifica Atp, con il punteggio di 1-6 6-4 6-3 in 2 ore e 18'. Per l'accesso in semifinale Draper se la vedrà con il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e il russo Karen Khachanov.