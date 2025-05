Giro d'Italia, Harper: "Felice per maglia rosa Yates quasi come per mia vittoria"

Ho corso diverse volte con Simon Yates, sono stato un suo gregario. So cosa ha passato, aveva delle ambizioni, ha sofferto molto, sono felice per la sua maglia rosa quasi quanto per la mia vittoria. E' veramente un bel giorno, ma da ex compagno di squadra ero convinto che avrebbe gioito un giorno". Lo ha detto Chris Harper (Team Jayco AlUla) in conferenza stampa dopo aver vinto la 20/a tappa del Giro d'Italia, con arrivo a Sestriere. "Cio che è successo è bellissimo, non potevo aspettarmi un finale migliore - ha aggiunto l'australiano tornando sulla sua vittoria - Sono state tre settimane belle qui al Giro, questa vittoria è qualcosa di incredibile".