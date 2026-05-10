Internazionali, Cocciaretto: "Con Swiatek potevo fare di più, ora Parigi"

10 Mag 2026 - 21:53

"Non sono riuscita a esprimermi al meglio, mi mette in difficoltà, ma con una condizione migliore e più sfrontatezza avrei potuto metterla in difficoltà. Magari avrei perso lo stesso ma avrei potuto fare di più. E comunque quest'anno ho giocato 10 minuti in più rispetto all'anno scorso". Così Elisabetta Cocciaretto dopo la sconfitta contro Iga Swiatek. Il bilancio degli Internazionali, per l'azzurra, rimane comunque positivo perché "non mi aspettavo di giocare tre partite qui, venivo da un periodo difficile a causa del ginocchio. Sono contenta di averlo fatto 3 volte sul Centrale, con tutto il pubblico e lo ricorderò per sempre. Purtroppo quando so che non sono al meglio mi irrigidisco, è una mia forma mentis ma cercherò di migliorare. Giocare in Italia è tutta un'altra cosa, il pubblico ti aiuta tantissimo - prosegue l'azzurra -. Purtroppo ho affrontato male il match, lei è una campionessa che ha vinto tutto e alle fine mi porto delle bellissime esperienze con i tifosi. E' andata come è andata, ma forse è meglio cancellare e ripartire. Tra due settimane ci sarà il Roland Garros e mi concentrerò sulla preparazione. Ora cercherò di affrontare la stagione al meglio dando il massimo, non voglio pormi limiti, voglio godermi Parigi, la stagione è ancora molto lunga".

Infine una riflessione su questa settimana durante la quale "le persone mi hanno conosciuto, non ero abituata al fatto che le persone mi fermavano per strada. Oggi sono stata supportata meno anche per il mio atteggiamento un po 'dismesso, sicuramente l'affetto del pubblico mi farà migliorare", conclude. 

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