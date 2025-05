Internazionali, Binaghi: "Eventuale finale Sinner-Musetti? Non la guarderò"

"Un'eventuale finale Sinner-Musetti? Non la guarderò, come non ho guardato Sinner-Berrettini a Wimbledon. Era stata una tragedia. Credo che siamo ancora lontani, abbiamo contro due giocatori fortissimi, soprattutto Alcaraz, ma credo che i nostri ragazzi non abbiano limiti. Sono match molto aperti ma il tennis è uno sport maledetto". Queste le parole del presidente della Fitp, Angelo Binaghi, a margine della presentazione del progetto 'Sport e Innovazione Made in Italy' alla Farnesina. "Comunque vada, abbiamo dimostrato che anche nel nostro Paese ci siamo e che quindi siamo riusciti a canalizzare questo grande tifoso romano in energia positiva. Nello sport ci sono tanti avversari. Qualche volta si vince, qualche volta si perde, ma sono sicuro che ce la metteremo tutta", ha aggiunto.