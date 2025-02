Infrastrutture Milano-Cortina: "Falso che i tempi non siano rispettati"

I tempi previsti dei lavori delle infrastrutture per le olimpiadi di Milano-Cortina sono rispettati. Lo assicura la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. dopo l'allarme sui ritardi lanciato nel secondo report di monitoraggio civico dalle 20 associazioni promotrici della campagna internazionale di monitoraggio Open Olympics 2026 per la trasparenza dei Giochi invernali. "Il report divulgato dalle 20 associazioni promotrici della campagna internazionale di monitoraggio 'Open Olympics 2026' induce a strumentalizzazioni inaccettabili", sottolinea Simico in una nota assicurando che "i dati, pubblicati online con la massima trasparenza e quindi a disposizione di tutti i cittadini, dicono in modo chiaro e incontrovertibile che il Piano delle opere olimpiche è in linea con il cronoprogramma e che, soprattutto, i cantieri delle opere sportive procedono nel pieno rispetto del timing stabilito (in taluni casi in anticipo) e tutti saranno ultimati prima dei Giochi olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. Affermare il contrario non è solo falso, ma assolutamente diffamatorio" e "c'è stata una lettura travisata delle cose". "Una lettura - aggiunge la società - dalla quale SIMICO si dissocia in tutto e per tutto, riservando qualsiasi ulteriore valutazione nelle sedi opportune".