Indian Wells: Andreeva stupisce ancora, cinque quarti di finale prima dei 18 anni

Da quando sono stati introdotti in calendario nel 2009, nessuna giocatrice aveva mai raggiunto cinque quarti di finale nei Wta 1000 prima di compiere 18 anni. Nessuna rima di Mirra Andreeva. Allenata da Conchita Martinez, già entrata in Top 10 dopo il successo al Wta 1000 di Doha, nel deserto della California ha allungato la lista di primati della sua carriera da stella in rampa di lancio al BNP Paribas Open di Indian Wells sul duro (Laykold - 8.963.700 dollari di montepremi). Oltre al record in sé, a stupire c'è anche il modo in cui è maturato, attraverso un 6-1 6-2 senza storia a Elena Rybakina, numero 7 del mondo, sottoposta a 63 minuti di lezione allo Stadium 2 dell'Indian Wells Tennis Garden. La kazaka, seconda per numero di ace in stagione nel circuito WTA dietro solo a Clara Tauson, non è riuscita a metterne a segno nessuno contro Andreeva, che ha completato il match con 19 vincenti a 4 e 19 gratuiti contro 33. "Oggi so esattamente cosa devo fare, e il lavoro paga sempre" diceva dopo il successo contro Clara Tauson: impossibile non essere d'accordo. Ai quarti con il punteggio di 5-7 6-1 6-2 anche Elina Svitolina che supera al terzo (ma dominando secondo e terzo set) l'americana Jessica Pegula, e adesso avrà una prova durissima proprio contro l'emergente Andreeva.