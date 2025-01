In attesa del Giro, a Potenza lo 'Stabile' si tinge di rosa

Il teatro "Francesco Stabile" di Potenza - situato nel cuore del centro storico - è illuminato di rosa in vista della tappa Potenza-Napoli del prossimo Giro d'Italia, a metà maggio. L'assessore comunale allo sport, Gerardo Nardiello, ha spiegato che "ogni città nella quale l'edizione 2025 del Giro d'Italia farà tappa è chiamata a mettere in risalto un proprio bene storico": l'amministrazione potentina "ha scelto il gioiellino di piazza Mario Pagano come simbolo del quale essere orgogliosi".