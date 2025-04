Il Red Bull BC Cypher Italy torna a Firenze: un weekend per celebrare breaking, cultura hip hop e street art

Un evento che celebra il dialogo tra discipline artistiche, urban culture e innovazione visiva, in un contesto dinamico e carico di energia. L’allestimento offre un’esperienza immersiva capace di raccontare le prospettive dell’underground italiano, in interazione con riferimenti visivi globali e linguaggi contemporanei.



Il viaggio culturale nel mondo Hip Hop proseguirà anche attraverso il cinema: sabato 26 aprile alle 21 sarà possibile assistere alla proiezione "Break the Scene Japan", documentario di Sylysak Taido prodotto tra Francia e Giappone. Il video, della durata di 17 minuti e sottotitolato in italiano, offre uno sguardo coinvolgente sulla vivacissima scena street dance di Tokyo e il suo ruolo nelle competizioni internazionali come Red Bull BC One, Freestyle Session e BBIC.



Seguirà un talk condotto da Giulia Giorgi, direttrice artistica dell’Hip Hop CineFest, regista, attivista e voce di riferimento del cinema urban indipendente in Italia. L’incontro sarà un’occasione per riflettere sull’impatto sociale dell’Hip Hop, tra resistenza culturale, espressione artistica e attivismo.



Il programma del fine settimana sarà arricchito anche da workshop di breaking con la partecipazione di nomi di rilievo della scena internazionale, come B-Boy Victor (medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024) e B-Boy Xak, e da momenti di approfondimento musicale curati da DJ Uragun e DJ Manzo, che accompagneranno il pubblico in un viaggio nelle radici e nell’evoluzione della musicalità del breaking.