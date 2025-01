Il Piemonte vince il secondo Trofeo Coni Winter consecutivo

Il Piemonte concede il bis. Il Comitato Regionale del Coni guidato da Stefano Mossino incide, per il secondo anno consecutivo, il proprio nome nell'albo d'oro del Trofeo CONI Winter, difendendo nel migliore dei modi il titolo conquistato in casa nel 2023. La delegazione piemontese chiude il Trofeo CONI Winter disputato in Abruzzo dal 16 al 19 gennaio a pari punti (28) e in vetta alla classifica con Lombardia (seconda classificata) e Alto Adige (sul gradino più basso del podio), prevalendo però sui pari età under 14 soltanto per numero complessivo di migliori piazzamenti.