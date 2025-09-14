Logo SportMediaset
Il mondo della boxe in lutto: morto l'ex campione del mondo Ricky Hatton. Il cordoglio del City

14 Set 2025 - 16:29
© X City

© X City

Il mondo del pugilato è in lutto per la scomparsa a soli 46 anni di Ricky Hatton, 'The Hitman'. L'inglese è stato trovato morto nella sua casa nella periferia di Manchester in circostanze "non sospette". L'ex campione del mondo nelle categorie superleggeri Ibf e Wba, welter Wba e superwelter Ibo si è ritirato nel 2011 dopo 45 match vinti e tre sole sconfitte contro Floyd Mayweather, Manny Pacquiao e Vlacheslav Senchenko. Era grande tifoso del Manchester City. "Il Manchester City è sconvolto nell'apprendere che Ricky Hatton è scomparso all'età di 46 anni. Ricky era uno dei tifosi più amati e venerati del City e sarà sempre ricordato per la sua brillante carriera pugilistica, che lo ha visto vincere titoli mondiali nei pesi welter e nei pesi welter leggeri. Tutto il Club desidera esprimere le sue più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici in questo momento difficile". Hatton sarà ricordato con un minuto di silenzio prima del derby con lo United.

