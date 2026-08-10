Atletica, Inzoli: "Dispiace per Furlani, tornerà più forte di prima"

10 Ago 2026 - 17:34
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Mi dispiace per Mattia Furlani. Ha avuto una stagione complicata, dopo l'infortunio ha fatto tutto il possibile per arrivare qui nelle migliori condizioni possibili. È un grande campione e tornerà più forte di prima". Così il lunghista azzurro Francesco Inzoli finalista agli Europei con la miglior misura di 8.34, ha un pensiero per Mattia Furlani, infortunatosi nel corso del primo salto di qualificazione e costretto al ritiro. Quanto alla sua prestazione "il mio è stato un ultimo salto importante, ci tenevo a far bene ed entrare in finale Gara complicata, non l'ho aperta nel modo migliore. Mi sono trovato alle strette. Il vento era un po' ballerino. Nell'ultimo salto ho sentito che si alzava un po', ho dovuto ricalibrare la rincorsa perché sapevo che andava piazzato per forza per entrare in finale e ci sono riuscito. Mio fratello Daniele campione del mondo under 20 ha dato una grande soddisfazione a tutti quanti e per me è stato uno stimolo. Mi sono sentito ancora più carico per affrontare il mio campionato. La mia condizione è buona, mi aspetto di poter saltare ancora su queste misure, magari con vento regolare". Non ha alcuna voglia di parlare, invece, Mattia Furlani, uscito dal campo in carrozzina per raggiungere il medical centre dell'Alexander Stadium insieme alla mamma-coach Khaty Seck. Dopo 7 medaglie consecutive nei grandi eventi, il campione del mondo è costretto a interrompere la sua striscia vincente, in una stagione fortemente condizionata dall'infortunio di maggio in Diamond League in Cina.

Ultimi video

01:43
ITW JACOBS DICH

Jacobs 5 anni dopo l'oro olimpico: "Io tornato quello di Tokyo? Non me ne sono mai andato..."

02:24
Sinner ko, Mastria: "Agli US Open sarà difficile"

Sinner ko, Mastria: "Agli US Open sarà difficile"

01:28
Berruti simbolo del boom

Berruti simbolo del boom

03:44
Il sogno di Celeste

Il sogno di Celeste

01:33
Berruti, l'angelo dei 200

Berruti, l'angelo dei 200

01:35
DICH ZAYNAB DOSSO PRE-EUROPEI DICH

Dosso pre Birmingham: "Sono maturata"

00:55
DICH BATTOCLETTI PRE-EUROPEI DICH

Nadia Battocletti: "Voglio un'altra doppietta d'oro"

00:31
MCH DARDERI AI QUARTI A MONTREAL MCH

Tennis, Darderi ai quarti di Montreal

02:26
Il fenomeno Doualla

Il fenomeno Doualla

00:31
Doualla, bronzo da sogno

Doualla, bronzo da sogno

01:09
DICH PELLACANI DICH

Pellacani: "Ci vorrà qualche giorno per capire l'impresa che ho fatto"

00:26
Lo show delle Estathé 3x3 Italia Finals

Lo show delle Estathé 3x3 Italia Finals

01:14
"Mondiale? Proveremo a competere contro ogni squadra". Olbis Andrè racconta il percorso di avvicinamento ai prossimi mondiali in Germania.

"Mondiale? Proveremo a competere contro ogni squadra". Olbis Andrè racconta il percorso di avvicinamento ai prossimi mondiali in Germania.

01:27
Delusione in acque libere

Delusione in acque libere

01:27
Europei a Varese

Europei a Varese

01:43
ITW JACOBS DICH

Jacobs 5 anni dopo l'oro olimpico: "Io tornato quello di Tokyo? Non me ne sono mai andato..."

I più visti di Altri Sport

DICH BATTOCLETTI PRE-EUROPEI DICH

Nadia Battocletti: "Voglio un'altra doppietta d'oro"

Addio a Livio Berruti, campione olimpico a Roma 1960

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH PELLACANI DICH

Pellacani: "Ci vorrà qualche giorno per capire l'impresa che ho fatto"

Doualla, bronzo da sogno

Doualla, bronzo da sogno

Berruti, l'angelo dei 200

Berruti, l'angelo dei 200

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:17
Europei Atletica, Fabbri: "Volevo l'oro e con Weir dimostrato che siamo i più forti"
23:16
Europei Atletica: Zaynab Dosso settima nella finale dei 100 metri
21:22
Atletica, Dosso vola in finale nei 100 metri donne negli Europei di Birmingham
20:02
Europei Nuoto: Italia quarta nella 4x200 sl maschile, D'Ambrosio da record italiano
19:57
Europei Nuoto, Curtis approda in finale nei 100 sl: "Non vedo l'ora mettermi in gioco"