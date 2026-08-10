Atletica, Inzoli: "Dispiace per Furlani, tornerà più forte di prima"

"Mi dispiace per Mattia Furlani. Ha avuto una stagione complicata, dopo l'infortunio ha fatto tutto il possibile per arrivare qui nelle migliori condizioni possibili. È un grande campione e tornerà più forte di prima". Così il lunghista azzurro Francesco Inzoli finalista agli Europei con la miglior misura di 8.34, ha un pensiero per Mattia Furlani, infortunatosi nel corso del primo salto di qualificazione e costretto al ritiro. Quanto alla sua prestazione "il mio è stato un ultimo salto importante, ci tenevo a far bene ed entrare in finale Gara complicata, non l'ho aperta nel modo migliore. Mi sono trovato alle strette. Il vento era un po' ballerino. Nell'ultimo salto ho sentito che si alzava un po', ho dovuto ricalibrare la rincorsa perché sapevo che andava piazzato per forza per entrare in finale e ci sono riuscito. Mio fratello Daniele campione del mondo under 20 ha dato una grande soddisfazione a tutti quanti e per me è stato uno stimolo. Mi sono sentito ancora più carico per affrontare il mio campionato. La mia condizione è buona, mi aspetto di poter saltare ancora su queste misure, magari con vento regolare". Non ha alcuna voglia di parlare, invece, Mattia Furlani, uscito dal campo in carrozzina per raggiungere il medical centre dell'Alexander Stadium insieme alla mamma-coach Khaty Seck. Dopo 7 medaglie consecutive nei grandi eventi, il campione del mondo è costretto a interrompere la sua striscia vincente, in una stagione fortemente condizionata dall'infortunio di maggio in Diamond League in Cina.