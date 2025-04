Hockey: russo Ovechkin segna 895° gol in Nhl e supera mito Gretz

Sembrava impossibile che un mito dello sport come Wayne Gretzky potesse scendere dal piedistallo. Ma, si sa, i record sono fatti per essere abbattuti, e anche quello di 'The Great One', la più fulgida stella della Nhl finisce per cedere il passo e passare il testimone. Il mondo dell'hockey professionistico si inchina davanti al suo nuovo recordman, Aleksandr Michajlovic Oveckin, russo di 39 anni, capace di segnare il suo gol numero 895 in carriera, uno in più del suo ex collega statunitense. Un sorpasso (realizzato curiosamente con lo stesso numero di partite, 1487) che in un periodo in cui le diplomazie internazionali sono in pieno tumulto e condizionate dalla guerra dei dazi, va oltre l'aspetto esclusivamente sportivo. Non è un caso che il primo a complimentarsi subito con l'atleta russo sia stato proprio il presidente Vladimir Putin.