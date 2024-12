Hockey ghiaccio: Nazionale maschile, a dicembre due test con Ungheria

Dopo la vittoria del 4 Nazioni di Budapest, la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio è pronta a tornare in azione. Gli Azzurri sfrutteranno infatti il secondo break internazionale e, dal 9 al 13 dicembre, svolgeranno un raduno alla Sparkasse Arena di Bolzano, che culminerà con due amichevoli contro l'Ungheria: entrambe verranno disputate alla Intercable Arena di Brunico giovedì 12 e venerdì 13 dicembre (ore 19.30). Le partite saranno trasmesse in diretta streaming su FISG TV, mentre le informazioni in merito alla vendita dei biglietti verranno fornite nel corso dei prossimi giorni. Il coaching staff ha emesso le convocazioni, che prevedono due esordi in Nazionale senior, quelli degli attaccanti Matteo Gennaro e Luke Moncada. Dei 23 giocatori convocati, 18 provengono dalla ICE Hockey League, 3 dalla NLA svizzera, 1 dalla Alps Hockey League e 1 dalla Metal Ligaen danese.