Golf: Veerman vince in Sudafrica, Laporta chiude sesto

Il Nedbank Golf Challenge va a Johannes Veerman. A Sun City, in Sudafrica, l'americano con uno score di 283 (70 71 73 69, -5) colpi si è imposto con una rimonta finale che gli ha permesso di risalire dalla 7/a posizione e prendersi l'intera posta in palio. Nel terzo torneo del DP World Tour 2025, il 32enne di Orange County (California) ha festeggiato il secondo titolo in carriera sul massimo circuito continentale, il primo dall'agosto del 2021 (D+D Real Czech Masters in Repubblica Ceca). Sul percorso del Gary Player Country Club (par 72), Francesco Laporta, 2/o al termine del "moving day", ha chiuso la gara al 6/o posto con un totale di 286 (73 70 69 74, -2). Ultimo giro in 74 (+2) per il pugliese, protagonista di una buona gara. Seconda piazza con 284 (-4) per il sudafricano Aldrich Potgieter, leader dopo 54 buche, l'inglese Matthew Jordan e il francese Romain Langasque. Quinto posto con 285 (-3) per il danese Thorbjorn Olesen. Prova deludente per Max Homa. Il californiano, vincitore nel 2023, non è andato oltre la 14/a posizione con 288 (par), complice un ultimo round in 75 (+3). Per quel che riguarda gli altri azzurri, Guido Migliozzi si è classificato 31/o con 292 (+4) davanti a Matteo Manassero, 43/o con 295 (+7).