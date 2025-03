Golf: Valspar Championship, in Florida c'è Manassero

Matteo Manassero torna a giocare sul PGA Tour. Dal 20 al 23 marzo a Palm Harbor, in Florida, sarà tra i protagonisti del Valspar Championship. All'Innisbrook Resort (Copperhead Course) l'americano Peter Malnati difenderà il titolo conquistato nel 2024 quando superò di due colpi il suo connazionale Cameron Young. Nel field, anche 18 tra i migliori 50 giocatori al mondo, a partire dal numero 3, il californiano Xander Schauffele (medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo), chiamato a ritrovare la forma migliore dopo un infortunio alla costola che lo ha tenuto per due mesi fuori dal green. Tra i big ecco pure Tommy Fleetwood, Justin Thomas, Viktor Hovland, Sepp Straka, Shane Lowry e Billy Horschel. Riflettori puntati, inoltre, su Sahith Theegala, Thomas Detry, Corey Conners, Michael Kim e Lucas Glover. Tra i past winner della competizione, che metterà in palio 8.700.000 dollari, di cui 1.566.000 andranno al vincitore, ci sono Gary Woodland (2011), Luke Donald (2012), capitano del team Europe alla Ryder Cup di Bethpage, Jordan Spieth (2015), Adam Hadwin (2017), Sam Burns (2021 e 2022) e Taylor Moore (2023). Per la prima volta dal 2018 tornerà a giocare l'evento del PGA Tour l'australiano Adam Scott. Il Valspar Championship precede il Texas Children's Houston Open (27-30 marzo).