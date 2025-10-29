Logo SportMediaset

Golf, un paragolfer per Manuel Bortuzzo al Marco Simone

29 Ott 2025 - 18:47

La Federazione Italiana Golf ha messo a disposizione del Marco Simone Golf & Country Club un paragolfer per Manuel Bortuzzo, nuotatore vincitore di una medaglia di bronzo ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 e recentemente appassionatosi al golf giocando sul percorso della Ryder Cup 2023. La consegna a Manuel del paragolfer (che supporta l'atleta, sollevandolo per porlo in corrispondenza della pallina) è avvenuta alla presenza di Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf; Lavinia Biagiotti Cigna, Presidente del Marco Simone Golf & Country Club; Emilio Carbonera Giani, CEO del Marco Simone Golf & Country Club; Marta Maestroni, Segretario Generale FIG e Nicola Maestroni, Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Paralimpica FIG. Inclusione e accessibilità, valori fondanti del golf che accomunano la FIG e il Marco Simone Golf & Country Club, si legano così alla determinazione di Manuel - esempio di forza di volontà che non conosce barriere - nominato tra gli Ambasciatori della Diplomazia dello Sport da Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

