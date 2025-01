Golf: Trevor Immelman nuovo presidente dell'OWGR

Sarà Trevor Immelman, vincitore del Masters nel 2008 (quando ad Augusta superò di tre colpi Tiger Woods), il nuovo presidente dell'Official World Golf Ranking (OWGR). Nominato dal consiglio direttivo, entrerà in carica il prossimo 10 aprile e prenderà il posto di Peter Dawson. "Questo organismo ha sempre ricoperto un ruolo importantissimo nella mia vita e nella mia carriera professionale. Mi sono innamorato da giovanissimo di questo sport e, crescendo in Sudafrica, ho sempre studiato i sistemi di classifiche che mi avrebbero permesso, se tra i migliori 50 al mondo, di partecipare ad eventi clou come i Major. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare", la soddisfazione di Immelman, 45enne di Città del Capo.