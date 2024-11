GOLF, TRE AZZURRI AL DP TOUR CHAMPIONSHIP DOPO CINQUE ANNI

Tre giocatori azzurri, Matteo Manassero, decimo nella Race to Dubai (ordine di merito), Guido Migliozzi (19°) e Francesco Laporta (52°), parteciperanno al DP World Tour Championship, l`evento finale del circuito continentale che avrà luogo allo Jumeirah Golf Estates (Earth Course), a Dubai, dal 14 al 17 novembre. Vi sono stati ammessi i primi 50 del ranking, a scalare e, in particolare, Laporta è rientrato tra gli ammessi grazie a un gran recupero con ottime prove nelle ultime quattro uscite. Era dal 2019 che tre italiani non prendevano parte all`atto conclusivo del tour.