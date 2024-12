Golf: Tiger Woods festeggia 49 anni da leggenda

Nel giorno in cui LeBron James, leggenda del basket compie 40 anni, Tiger Woods, campionissimo del golf, festeggia i suoi 49 anni. Vincitore in carriera di 82 tornei sul PGA Tour (record condiviso con Sam Snead), tra cui 15 Major, il californiano è da poco ritornato sul green, dopo una lunga assenza, al fianco del figlio Charlie con cui ha chiuso al secondo posto il Pnc Championship a Orlando, in Florida. I primi passi sul green all'età di 2 anni, poi, la prima 'hole in one' a 6 anni realizzata sul percorso del Navy Golf Course di Cypress, in California. Quindi, il debutto sul PGA Tour nel 1996 al Greater Milwaukee Open. Più giovane a imporsi per 50 volte sul massimo circuito americano prima di compiere 30 anni, è stato per 281 settimane consecutive il numero 1 al mondo. In carriera ha guadagnato oltre 1,8 miliardi di dollari e ora, insieme al nordirlandese Rory McIlroy, si prepara a lanciare la TGL, lega tecnologica che prenderà il via il prossimo 7 gennaio.