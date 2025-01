Golf: Team Cup, GB-Irlanda in vantaggio sull'Europa continentale

Ad Abu Dhabi, nella seconda edizione della Team Cup, sfida modello Ryder, dopo la prima giornata di gara (incontri di doppio con formula fourballs) la selezione di Gran Bretagna & Irlanda (GB&I), affidata a Justin Rose, è avanti per 3,5 a 1,5 sulla compagine dell'Europa Continentale (che difende il titolo conquistato nel 2023) guidata da Francesco Molinari. Proprio il torinese, in coppia con Matteo Manassero, autore di una buona prova, ha perso il confronto (4&2 il risultato della loro sfida) con il duo composto da Tommy Fleetwood e Aaron Rai. A far sorridere la squadra di Molinari, sono stati i francesi Matthieu Pavon e Romain Langasque, abili a superare (3&1) Rose e Matt Wallace. E' finito in parità il match tra i danesi Thorbjorn Olesen-Niklas Norgaard e i britannici Paul Waring e Matthew Jordan. Mentre l'inglese Tyrrell Hatton, della Liv Golf, e il nordirlandese Tom McKibbin, anche lui pronto a passare alla Superlega araba, hanno avuto la meglio (3&2) sui transalpini Antoine Rozner e Julien Guerrier.