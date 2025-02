Golf, Superlega araba: Niemann vince in Australia

Il secondo torneo della Superlega araba 2025 va a Joaquin Niemann. Il cileno, con un totale di 203 (67 71 65, -13) colpi e una rimonta nel round finale, ha conquistato in Australia la gara individuale del LIV Golf Adelaide dove ha superato i messicani Carlos Ortiz e Abraham Ancer, entrambi 2/i con 206 (-10). "E' un successo speciale, sono questi i momenti che mi fanno crescere come persona e come giocatore. Da questo evento devo trarre grandi insegnamenti, è una vittoria emozionante", la soddisfazione di Niemann. Per il 26enne di Santiago questo è il terzo exploit nella Liv dopo quelli firmati nel 2024 rispettivamente in Messico e in Arabia Saudita. Nel suo palmares anche due affermazioni sul PGA Tour, una sul DP World Tour, una sull'Asian Tour e nove nel Chilean Tour. L'impresa gli ha fruttato, peraltro, 4 milioni di dollari. La competizione a squadre è stata invece vinta, con un totale di "-21", dai Faireballs GC di Sergio Garcia (capitano), Ancer, Luis Masaveu e David Puig. Seconda piazza con "-15" per la Legion XIII guidata da Jon Rahm (solo 6/o nella gara individuale) con Tyrrell Hatton, Tom McKibbin e Caleb Surratt.