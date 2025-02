Golf: Sponsorship Works Award a Capgemini per partnership con Ryder Cup

Capgemini è stata supportata dall'agenzia rEvolution e dalle partnership interne e dai team tecnologici della Ryder Cup per il lancio di 'Outcome IQ'. Il team editoriale di SportBusiness Sponsorship e il partner dell'evento SponsorLab hanno selezionato le prime tre attivazioni in base ai criteri di "creatività e innovazione" e "performance rispetto ai risultati", oltre a considerare altre qualità meno tangibili. SponsorLab è una piattaforma di gestione delle performance online creata per aiutare i marchi, le agenzie e i titolari dei diritti a realizzare partnership più efficaci. Il fondatore e amministratore delegato dell'azienda, Bruce Cook, ha fornito la sua prospettiva critica sul vincitore, che ha visto come un esempio di grande successo di integrazione tecnologica. "È davvero difficile creare un nuovo pezzo di tecnologia che non sia solo un espediente ma che sia significativo sia per i fan che per i media, soprattutto con qualcosa come la Ryder Cup dove tutta l'attenzione è sui punteggi", ha affermato.