Golf: Spanish International, secondo l'italiano Ponzano

Filippo Ponzano si è classificato al secondo posto nella 110ª edizione dello Spanish International Amateur Championship/Copa S.M. El Rey, che si è svolta sul percorso del Real Guadalhorce Club de Golf, (par 72) nei pressi dell'aeroporto di Malaga, in Spagna. L'azzurro, autore di un'ottima prestazione, è stato superato in finale dal francese Hugo Le Goff per 5&3. In semifinale il vincitore ha sconfitto l'irlandese Luke O'Neill (5&4) e il torinese ha eliminato lo spagnolo Raul Gomez Montalva (4&2). Ponzano, 21enne torinese, tesserato il Circolo Golf Torino, tra i cui successi figurano il Campionato Internazionale d'Italia (2022) e il Campionato Ragazzi/Trofeo Andrea Brotto (2021), ha avuto accesso ai match play con il 28° posto nella qualificazione su 36 buche medal e poi è giunto all'atto conclusivo mettendo fuori gioco, dopo toniche e autoritarie prove, nell'ordine lo spagnolo Marcel Fonseca Aguilar (1 up), il francese Aaron Van Hauwe (3&2), il danese Magnus Becker Frederiksen (19ª), il gallese Archie Davies (3&2) e quindi Gomez Montalva. Degli altri azzurri si è fermato ai quarti Sebastiano Moro, superato da Gomez Montalva (1 up), dopo aver estromesso lo svizzero Joshua Hess (19ª), nel derby azzurro Bruno Frontero (5&3) - che in precedenza aveva sconfitto l'iberico Esteban Vazquez Martin (1 up) - e negli ottavi l'iberico Daniel Martinez Regal (1 up). Out nel turno inziale Michele Ferrero (1 up dall'elvetico Miles Wennestam).