Golf: Scheffler pigliatutto, vince anche l'Hero World Challenge

Ancora una vittoria per Scottie Scheffler. L'americano alle Bahamas ha conquistato, per il secondo anno consecutivo, l'Hero World Challenge - torneo non ufficiale del PGA Tour organizzato dalla fondazione di Tiger Woods - chiudendo così un 2024 da incorniciare. Il numero 1 al mondo, con un totale di 263 (67 64 69 63, -25), ha dominato la scena ad Albany staccando di sei colpi il sudcoreano Tom Kim, 2/o con 269 (-19) davanti a un altro statunitense, Justin Thomas, 3/o con 270 (-18). Dopo Woods (2006 e 2007) e Viktor Hovland (2021, 2022), Scheffler si è distinto come terzo giocatore a centrare il back-to-back nell'evento. Il suo 63 (-9) finale, avvalorato da nove birdie, senza bogey, è stato il giro più basso nei 16 giocati in carriera dal 28enne di Ridgewood (New Jersey). Campione della FedEx Cup 2024, il leader del world ranking ha trionfato quest'anno in sette tornei prendendosi, inoltre, la medaglia d'oro ai Giochi di Parigi. "E' una grande sensazione, mi sento una persona fortunata. Anche quest'ultima si è rivelata una settimana importante, dove ho giocato bene e vinto. E' stato un 2024 piuttosto divertente", la soddisfazione di Scheffler, il cui ultimo exploit gli ha fruttato 1.000.000 di dollari a fronte dei 5.000.000 complessivi. E ora il re del green punta a diventare il primo golfista dopo Woods (dal 2005 al 2007) ad assicurarsi il premio di "giocatore dell'anno" sul PGA Tour per la terza volta di fila.