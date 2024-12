Golf: Scheffler come Woods, è ancora miglior giocatore Pga

Come Tiger Woods. Per il terzo anno di fila è Scottie Scheffler il miglior giocatore del PGA Tour. Dal 1990 solo il campione californiano era riuscito a far suo il Jack Nicklaus Award consecutivamente per tre o più volte (prima dal 1999 al 2003 e poi dal 2005 al 2007). Scheffler, numero 1 al mondo, dovrà provare però a migliorare ora il primato di Woods, "best player" del massimo circuito statunitense per ben 11 volte, l'ultima nel 2013. Scheffler, con il 91% dei voti, ha superato la concorrenza del californiano Xander Schauffele, medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo, e del nordirlandese Rory McIlroy, terzo nel world ranking. Un 2024 da incorniciare, quello di Scheffler. Il 28enne di Ridgewood ha vinto 7 tornei (di cui uno non ufficiale del PGA Tour, l'Hero World Challenge organizzato, peraltro, dalla Fondazione di Woods), tra cui il Masters. Inoltre, ha conquistato l'oro alle Olimpiadi di Parigi. Come se non bastasse, si è imposto nella FedEx Cup. Campione vero, anche d'incassi, sembra essere lui l'erede designato di Woods.