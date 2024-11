GOLF, QUALIFYING SCHOOL: 5 AZZURRI PER LA 'CARTA' DP TOUR

In Spagna per riprendersi la "carta" per giocare, anche nel 2025, sul DP World Tour. E' questo l'obiettivo di Renato Paratore, Edoardo Molinari, Filippo Celli e Lorenzo Scalise, impegnati, insieme a un altro azzurro, Gregorio De Leo, dall'8 al 13 novembre prossimi nel "Final Stage" delle Qualifying School del massimo circuito europeo maschile. A Tarragona, saranno 156 i concorrenti che si sfideranno all'Infinitum Golf (Lakes & Hills Courses) in una vera e propria maratona golfistica. La gara si disputerà infatti sulla distanza di 108 buche (18 al giorno). Dopo le prime 72 i primi 65 classificati e i pari merito al 65/o posto proseguiranno il torneo al termine del quale, i migliori 20 (e pari merito), riceveranno una "carta" piena per il DP World Tour 2025.