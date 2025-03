Golf: Puerto Rico Open a Vilips, Manassero solo 45/o

Una vittoria che cambia una vita. A Rio Grande l'australiano Karl Vilips conquista, con un totale di 262 (65 67 66 64, -26) colpi, il Puerto Rico Open e festeggia, alla quarta gara giocata sul PGA Tour, il suo primo titolo. Gara dai due volti, invece, per Matteo Manassero. L'azzurro, con uno score di 277 (66 70 67 74, -11), non è andato oltre la 45/a posizione. Protagonista nel primo e nel terzo round, ha invece deluso nel secondo e nel quarto giro. A prendersi la scena, sul percorso del Grand Reserve Golf Club (par 72), è stato Vilips. Professionista dal 2024, dopo quattro anni passati alla Stanford University, ha segnato il nuovo record di punteggio della competizione prendendosi l'intera posta in palio. All'età di 23 anni, 6 mesi e 21 giorni, la sua vita è cambiata. Se prima del Puerto Rico Open aveva guadagnato 56.410 dollari, ora, grazie a questo exploit, ne ha incassati 720.000 in un colpo solo. In testa al termine del "moving day", con un 64 (-8) finale, sottolineato da un eagle e sette birdie, con un bogey, ha superato la concorrenza del danese Rasmus Neergaard-Petersen, 2/o con 265 (-23) davanti all'americano Joseph Bramlett, 3/o con 267 (-21). "In questo momento le emozioni sono talmente tante che non riesco a trovare le parole giuste. Sono già concentrato al prossimo torneo, il The Players. Se un anno fa mi avessero detto che sarei stato presto tra i vincitori del PGA Tour, certamente non ci avrei creduto", le parole di un incredulo Vilips. Dodicesimo giocatore, dal 1970, a imporsi sul circuito nelle prime quattro gare giocate, è il 37/o australiano a festeggiare l'impresa sul PGA Tour. Passato dalla 161/a alla 41/a posizione nella FedEx Cup, da 246/o a 106/o nel world ranking, Vilips nel 2025 potrà giocare anche uno dei quattro Major del green maschile, il PGA Championship.