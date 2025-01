Golf: Pga Tour, Taylor vince il Sony Open alle Hawaii

Il Sony Open va a Nick Taylor. Alle Hawaii ha superato, con un birdie alla seconda buca del play-off, il colombiano Nico Echavarria. Entrambi, a Honolulu, hanno chiuso le 72 buche regolamentari con uno score di 264 (-16), ma a far la differenza, allo spareggio, è stata una prodezza del canadese. Alla 284esima gara sul PGA Tour, Taylor, 36enne di Winnipeg, ha festeggiato la quinta vittoria in carriera sul massimo circuito statunitense tornando al successo undici mesi dopo l'ultima volta (Phoenix Open nel febbraio 2024). Per la 16esima volta nella storia della competizione, la sesta nelle ultime dieci edizioni, l'evento si è deciso al play-off. Ora al secondo posto nella FedEx Cup, da 73/o a 29/o nel ranking mondiale, l'exploit ha fruttato a Taylor 1.566.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 8.700.000. Al Waialae Country Club (par 70), 3/o posto ex aequo con 265 (-15) per l'americano John Michael Spaun Jr., leader al termine del "moving day", e il tedesco Stephan Jaeger. Dietro di loro, 5/o con 266 (-14), Eric Cole. Il PGA Tour tornerà protagonista dal 16 al 19 gennaio prossimi con il The American Express. A La Quinta, in California, ci saranno anche due azzurri: Francesco Molinari e Matteo Manassero.