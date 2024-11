GOLF: PGA TOUR, RSM CLASSIC A MAVERICK MCNEALY

Primo successo in carriera sul PGA Tour per Maverick McNealy. Alla 142esima gara giocata sul circuito, l'americano ha conquistato a Saint Simons Island (nello Stato federato della Georgia, Usa), con un totale di 266 (62 70 66 68, -16) colpi, il The RSM Classic. Nell'ultimo appuntamento della FedEx Cup Fall, serie di otto tornei dopo il Tour Championship, ha superato in volata i suoi connazionali Daniel Berger e Luke Clanton, 2/i con 267 (-15) come il colombiano Nico Echavarria. E' invece uscito al taglio, con uno score di 144 (72 72, +2), Francesco Molinari. All'età di 29 anni e 17 giorni, al Sea Island Golf Club, McNealy, grande protagonista nel primo round (parziale di 62, -9), nell'ultimo ha realizzato un birdie decisivo alla buca 18 (la 72esima e ultima della competizione) e festeggiato l'impresa. L'exploit gli ha fruttato 1.368.000 dollari a frontedi un montepremi complessivo di 7.600.000. L'RSM Classic ha assegnato le "carte" piene per il PGA Tour 2025 ai migliori 125 classificati nella FedEx Cup. Grazie al secondo posto nell'evento, Berger è riuscito a confermare il suo status.