Golf, Pga Tour: Matteo Manassero allo Zurich Classic

Gara a coppie per Matteo Manassero. L`azzurro, insieme al cileno Cristobal Del Solar, parteciperà alla 76ª edizione dello Zurich Classic of New Orleans, unico torneo del PGA Tour con questa formula che avrà luogo dal 24 al 27 aprile sul percorso del TPC Louisiana, ad Avondale nella Louisiana. Difendono il titolo il nordirlandese Rory McIlroy, numero 2 mondiale, e l`irlandese Shane Lowry, numero 13, che saranno i favoriti, ma vi sono tante altre coppie, tra le 80 ammesse, in grado di contrastarli. Ricordiamo, per citarne alcune, quelle formate da Collin Morikawa/Kurt Kitayama, Robert MacIntyre/Thomas Detry, Matthieu Pavon/Victor Perez, Christiaan Bezuindenhout/Erik van Rooyen, Jordan Smith/Laurie Canter, Angel Ayora/Alejandro Del Rey e dai fratelli Matt/Alex Fitzpatrick e Rasmus/Nicolai Hojgaard. Cercherà la rivincita Chad Ramey, lo scorso anno secondo con Martin Trainer, che avrà per nuovo compagno Justin Lower. L`evento si svolgerà sulla distanza di 72 buche con formula fourball nel primo e nel terzo round e foursome nel secondo e nel quarto. Nato nel 1938 come Crescent City Open, ha cambiato nome dodici volte prima di giungere nel 2005 alla denominazione attuale. Fino al 2016, per 68 edizioni, si è disputato con formula individuale, poi dal 2017 a coppie. Sette i past winner al via. Oltre a McIlroy e a Lowry, tra i vincitori in doppio vi saranno Nick Hardy e Davis Riley (2023), che non giocheranno insieme, e Ryan Palmer (a segno con Jon Rahm nel 2019), mentre si sono imposti nell`altra fase Jason Dufner (2012) e Nick Watney (2007). Discorso a parte per Billy Horschel (in campo con Tom Hoge), l`unico ad aver vinto il torneo nelle due versioni, da solo nel 2013 e con Scott Piercy nel 2018. Matteo Manassero, alla nona presenza, è stato piuttosto altalenante nelle ultime uscite e ha necessità di trovare il ritmo giusto. Il montepremi è di 9.200.000 dollari con prima moneta di 1.656.000 dollari.