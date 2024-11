GOLF: PGA TOUR, FRANCESCO MOLINARI AL BERMUDA CHAMPIONSHIP

Francesco Molinari ritorna sul PGA Tour che propone il Butterfield Bermuda Championship (14-17 novembre) sul percorso del Port Royal Golf Course, a Southampton nelle isole Bermuda. E' il settimo e penultimo evento della FedExCup Fall, serie di otto tornei in programma dopo il TOUR Championship atti a definire il gruppo dei primi 125 giocatori della graduatoria FedEx Cup. Costoro, al termine dell'ultima gara (The RSM Classic, 21-24 novembre, St. Simons Island, Georgia), riceveranno la 'carta' per 2025, mentre quelli che termineranno dal 126° al 150° avranno lo status completo per il Korn Ferry Tour e una conditional card per il circuito maggiore. Difende il suo quinto titolo, arrivato nove anni dopo il quarto (Wyndham Championship, 2014), il colombiano Camilo Villegas, 42enne di Medellin, nel cui palmarès figurano altri sei successi di cui uno sul Japan Tour, e comunque rimasto una promessa mancata dopo un inizio di carriera che lasciava presagire ben altri esiti. Nel field vi sono 49 vincitori sul tour dei quali cinque a segno in nel 2024: Nico Echavarria, Kevin Yu, Jhonattan Vegas, Nick Taylor e Peter Malnati oltre ad altri due past winner della gara, Brendon Todd (2019) e Seamus Power (2022). Insieme ai citati, possono recitare ruoli da protagonisti anche Daniel Berger, Andrew Putnam, Lucas Glover, Chez Reavie, Nick Watney, Rico Hoey e Mackenzie Hughes.Nel torneo, giunto alla sesta edizione, nessuno ha mai realizzato una 'hole in one', ma sarà al via il rookie Joe Highsmith, primo golfista dal 1983 ad averne siglate tre in stagione (The American Express, Rocket Classic e Wyndham Championship). Il montepremi è di 6.900.000 dollari di cui 1.242.000 andranno al vincitore. Il torneo in diretta su Discovery Plus e su Eurosport 2 - Il Butterfield Bermuda Championship andrà in onda in diretta su Discovery Plus e su Eurosport 2 con collegamento ai seguenti orari su entrambe le piattaforme: giovedì 14 e venerdì 15 novembre, dalle ore 19 alle ore 22; sabato 16, dalle ore 17,30 alle ore 20,30; domenica 17, dalle ore 17 alle ore 20.