Golf, P World Tour: primo titolo per Marco Penge, sesto Molinari

Edoardo Molinari, con un`ottima prestazione, ha realizzato uno score di 277 (69 68 73 67, -11) colpi e si è classificato al sesto posto nell`Hainan Classic, evento organizzato in combinata dal DP World Tour e dal China Tour al Blackstone Course (par 72) del Mission Hills Resort Haikou, nell`isola cinese di Hainan. Ha firmato il primo successo sul circuito l`inglese Marco Penge con 271 (68 71 65 67, -17), che ha lasciato a tre colpi lo statunitense Sean Crocker e il norvegese Kristoffer Reitan, secondi con 274 (-14). In quarta posizione con 275 (-13) il sempre più convincente danese Rasmus Neergaard-Petersen, in quinta con 276 (-12) il francese Martin Couvra e, alla pari con Molinari, l`inglese Sam Bairstow e il cinese Bowen Xiao, che era al vertice dopo tre giri con il vincitore. In nona con 278 (-10) il neozelandese Daniel Hillier e il paraguaiano Fabrizio Zanotti e in 23ª con 282 (71 70 70 71, -6) Andrea Pavan. Marco Penge, 26enne di Horsham, alla 47ª presenza, ha iniziato con un bogey, poi con sette birdie contro un altro bogey nell`arco di nove buche ha preso un buon margine che ha gestito concludendo in par le ultime quattro (67, -5). In precedenza nel suo palmarès figuravano due vittorie sul Challenge Tour e una sul PGA EuroPro Tour. Con l`exploit è salito dal 45° all`11° posto nella Race To Dubai (ordine di merito) e ha percepito un assegno di 433.500 dollari su un montepremi di 2.550.000 dollari.