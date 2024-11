GOLF: NAZIONALE OPEN AL VIA, IN MEMORIA DI FRANCO CHIMENTI

Si giocherà in memoria di Franco Chimenti, storico presidente della Federazione Italiana Golf, l'84/a edizione del Campionato Nazionale Open 'Trofeo Franco Chimenti'. Il più longevo evento del green italiano, nato nel 1935, è in programma dal 20 al 23 novembre prossimi al Golf Nazionale di Sutri (Viterbo), nella Coverciano del green. Ultimo appuntamento dell'Italian Pro Tour 2024, vedrà in gara 78 concorrenti, di cui 62 professionisti e 16 amateur. Enrico Di Nitto, che quest'anno si è guadagnato la "carta" per giocare, nel 2025, sul Challenge Tour, difenderà il titolo conquistato nel 2023 (riuscì a imporsi anche nel 2017) quando superò di due colpi Luca Cianchetti, ora in cerca della rivincita. Tra i concorrenti più attesi c'è sicuramente Gregorio De Leo. Il piemontese il prossimo anno proverà a mettersi in mostra sul DP World Tour, il massimo circuito continentale maschile, al fianco dei big del golf europeo. Per quel che riguarda gli altri past winner, nel field ecco pure Jacopo Vecchi Fossa (2018 e 2021), Giulio Castagnara (2020), Filippo Bergamaschi (2016), Lorenzo Gagli (2010) e Massimo Florioli (1997). I riflettori saranno puntati inoltre su Marco Florioli, Andrea Romano, Gian Maria Rean Trinchero, Edoardo Raffaele Lipparelli e Giovanni Binaghi. Il torneo, che avrà un montepremi di 50.000 euro (di cui 7.250 andranno al vincitore), si disputerà sulla distanza di 72 buche, con taglio dopo 36 che lascerà in campo i primi 40 classificati, i pari merito al 40/o posto e i dilettanti entro il punteggio di qualifica. Ad anticipare la competizione sarà, domani, la Pro-Am (17 le squadre, ognuna composta da un professionista e tre amateur). In gara, nello show di apertura, anche gli ex calciatori Mauro Tassotti, Christian Panucci, Michele Paramatti, Giuseppe Incocciati, Lorenzo Marronaro e Stefano Desideri. E ancora: l'ex sciatore Much Mair.