Golf, McIlroy 'vede' Woods: secondo nella storia a toccare i 100 mln di guadagni

Rory McIlroy si prepara a diventare il secondo giocatore nella storia del golf, dopo Tiger Woods, a sfondare il muro dei 100 milioni di dollari guadagnati in carriera sul PGA Tour. Dopo il successo nel The Players Championship il nordirlandese ha raggiunto quota 99.709.062 superando Phil Mickelson (96.685.635) ed è ora dietro solo al fenomeno, anche d'incassi, californiano. Woods è sempre al comando di questa speciale classifica con 120.999.166 ma ora il numero 2 mondiale può non solo impensierirlo ma in futuro, chissà (visto anche il notevole aumento dei montepremi degli ultimi anni, da quando sul green si è assistito all'avanzata, economica, della Superlega araba), superarlo. Nei primi mesi del 2025, McIlroy ha già incassato 8,7 milioni di dollari, ossia quasi il 9% dei suoi guadagni, in carriera, sul PGA Tour.